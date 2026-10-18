Manifestations et chaos

Les manifestations des lycéens en France semblent inspirer d'autres groupes à descendre dans les rues pour faire valoir leur mécontentement. C'est le cas d'un mouvement qui se revendique de celui des gilets jaunes, et qui a donné lieu à d'importantes mobilisations contre l'augmentation du coût de la vie.

Les dernières heures ont été marquées par une vague de violence, des actes de pillage et un véritable chaos.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour partager sa perception de la situation, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.