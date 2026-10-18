 Aller au contenu
Manifestations et chaos

«En France, la pression monte jusqu'à ce que la Cocotte-minute saute»

par 98.5

0:00
5:52

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2026 10:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«En France, la pression monte jusqu'à ce que la Cocotte-minute saute»
Les dernières heures en France ont été marquées par une vague de violence, des actes de pillage, et un véritable chaos. / Thibault Camus / The Associated Press

Les manifestations des lycéens en France semblent inspirer d'autres groupes à descendre dans les rues pour faire valoir leur mécontentement. C'est le cas d'un mouvement qui se revendique de celui des gilets jaunes, et qui a donné lieu à d'importantes mobilisations contre l'augmentation du coût de la vie.

Les dernières heures ont été marquées par une vague de violence, des actes de pillage et un véritable chaos.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour partager sa perception de la situation, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«On sent une dynamique insurrectionnelle beaucoup plus large que le mouvement des lycéens. La France, c'est une culture très conservatrice. On a de gros discours idéalistes, mais en pratique, on ne bouge pas beaucoup. La pression monte jusqu'à ce que la Cocotte-minute saute. Je pense que c'est ça qui est en train d'arriver.»

Christian Dufour

Vous aimerez aussi

Un voilier transformé en refuge pour des jeunes en situation d'itinérance
La commission
Un voilier transformé en refuge pour des jeunes en situation d'itinérance
0:00
9:39
Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»
Signé Lévesque
Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»
0:00
7:37
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Spectacles: «Les gens aiment ça voir quelque chose de vrai»
Rattrapage
Damien Robitaille au segment J'en reviens pas!
Spectacles: «Les gens aiment ça voir quelque chose de vrai»
Faites du bruit pour Jésus: portrait d'une jeunesse attirée par l'Évangile
Rattrapage
Documentaire de Clément Hamelin
Faites du bruit pour Jésus: portrait d'une jeunesse attirée par l'Évangile
Partir en voyage pour régler un conflit de couple: bonne ou mauvaise idée?
Rattrapage
Chronique voyage
Partir en voyage pour régler un conflit de couple: bonne ou mauvaise idée?
Consigne: le recyclage du verre financé par les consommateurs de bière?
Rattrapage
Hausse des écofrais à venir
Consigne: le recyclage du verre financé par les consommateurs de bière?
Victoire face aux Sabres: l'efficacité du trio Danault-Texier-Bolduc
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Hockey des Canadiens de Montréal
Victoire face aux Sabres: l'efficacité du trio Danault-Texier-Bolduc
Comme les Mongols à Baghdad: «C'est son spectacle le plus personnel»
Rattrapage
Nouveau spectacle d'Adib Alkaliday
Comme les Mongols à Baghdad: «C'est son spectacle le plus personnel»
James Talarico en avance au Texas: «Ça enverrait un message, un électrochoc»
Rattrapage
Élections de mi-mandat en novembre aux États-Unis
James Talarico en avance au Texas: «Ça enverrait un message, un électrochoc»
Quelle est la portée réelle du référendum en Alberta?
Rattrapage
Les Albertains appelés aux urnes lundi
Quelle est la portée réelle du référendum en Alberta?
Réseau de la santé en Outaouais: «On parle d'un système au bord de la rupture»
Rattrapage
Actualités des régions
Réseau de la santé en Outaouais: «On parle d'un système au bord de la rupture»
Au moins sept morts dans une explosion sur une base militaire en Alberta
Rattrapage
Bilan provisoire
Au moins sept morts dans une explosion sur une base militaire en Alberta
Don't Look Back in Anger: un film sur les retrouvailles des frères Gallagher
Rattrapage
Groupe Oasis
Don't Look Back in Anger: un film sur les retrouvailles des frères Gallagher
Cole Caufield tranche en prolongation contre les Sabres de Buffalo
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
Cole Caufield tranche en prolongation contre les Sabres de Buffalo
Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»
Rattrapage
Vote par anticipation
Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»
Une vague d'excès de vitesse et de courses de rue en Mauricie
Rattrapage
Actualités des régions
Une vague d'excès de vitesse et de courses de rue en Mauricie