Quatre décès, 40 blessés dont 19 gravement

Une tragédie a eu lieu près de la base militaire de Wainwright, en Alberta.

Un feu de broussailles, poussé par des rafales de vent atteignant 100 km/h, s'est propagé en moins d'une minute sur des soldats en entraînement.

Le bilan est lourd: quatre morts et près de 40 blessés, dont 19 dans un état critique.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, journaliste de Cogeco Nouvelles en Alberta, donner tous les détails, lundi à Lagacé le matin.