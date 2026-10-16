Une étoile montante du Parti démocrate au Texas

Au Texas, le jeune candidat démocrate au Sénat James Talarico suscite un engouement exceptionnel et devient la bête noire des républicains.

Ancien enseignant et étudiant en théologie, ce démocrate de 37 ans réussit à rassembler au-delà de son camp en misant sur un discours axé sur la foi, les valeurs communautaires et le rassemblement.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point, en direct du Texas, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.