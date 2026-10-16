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Une étoile montante du Parti démocrate au Texas

James Talarico: «On a l'impression d'avoir un jeune pasteur devant nous»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 08:43

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
James Talarico: «On a l'impression d'avoir un jeune pasteur devant nous»
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Au Texas, le jeune candidat démocrate au Sénat James Talarico suscite un engouement exceptionnel et devient la bête noire des républicains.

Ancien enseignant et étudiant en théologie, ce démocrate de 37 ans réussit à rassembler au-delà de son camp en misant sur un discours axé sur la foi, les valeurs communautaires et le rassemblement. 

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point, en direct du Texas, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On a l'impression d'avoir un jeune pasteur devant nous. Il parle beaucoup de Jésus, de la Bible. Il veut aller chercher des gens super croyants, mais qui sont peut-être plus au centre, moins de droite [...] Il a aussi été enseignant pour des jeunes défavorisés. Et ce qu'il dit, c'est: "Mon Dieu, il y a quelque chose qui cloche avec notre système." Ce n'est pas normal dans un pays aussi riche que les États-Unis qu'on ait des enfants qui arrivent le ventre vide à l'école.»

Valérie Beaudoin

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