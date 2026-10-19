Une «réforme constitutionnelle» de Carney?

Quelle est la réaction d'Ottawa, face au référendum albertain?

En se disant ouvert à une réforme constitutionnelle basée sur un consensus, le premier ministre Mark Carney prononce des mots tabous depuis le lac Meech...

Selon Dimitri Soudas, cette ouverture dépasse largement l'Alberta et pourrait inciter d'autres provinces, dont le Québec, ainsi que les nations autochtones, à exiger des concessions.

Écoutez le chroniqueur politique donner son avis à ce sujet, lundi à Lagacé le matin.