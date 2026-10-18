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Vote par anticipation

Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2026 08:21

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»
Zachariel Cossette-LeBlanc / Cogeco Média

Les citoyens seront appelés aux urnes lundi pour se prononcer sur dix questions assez complexes touchant la Constitution, l'immigration et la possibilité de pousser la réflexion sur une démarche vers l'indépendance.

La formulation alambiquée des bulletins de vote et le manque de clarté suscitent toutefois une vive confusion au sein de la population, malgré une forte participation enregistrée lors du vote par anticipation, rapporte le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc, présentement en Alberta.

Écoutez son intervention dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Les gens sont intéressés, mais sont confus. Il y en a qui ont pris jusqu'à 45 minutes pour voter, le temps de lire les questions, de les saisir et de faire leur choix. Il y a de la colère aussi, parce qu'il y a une part de gens qui se demandent pourquoi ils sont consultés sur des questions aussi floues, aussi peu claires.»

Zachariel Cossette-LeBlanc

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