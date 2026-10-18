Les citoyens seront appelés aux urnes lundi pour se prononcer sur dix questions assez complexes touchant la Constitution, l'immigration et la possibilité de pousser la réflexion sur une démarche vers l'indépendance.

La formulation alambiquée des bulletins de vote et le manque de clarté suscitent toutefois une vive confusion au sein de la population, malgré une forte participation enregistrée lors du vote par anticipation, rapporte le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc, présentement en Alberta.

Écoutez son intervention dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.