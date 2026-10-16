Starlink coupé en Ukraine

La tension atteint un sommet entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump.

Le président ukrainien accuse son homologue américain de trahison, refusant ses demandes de cesser les frappes contre les raffineries russes et dénonçant ses projets commerciaux avec Moscou.

L'analyse de Jean-François Lépine met en lumière les décisions controversées de la Maison-Blanche, notamment la coupure temporaire du réseau satellitaire Starlink essentiel aux forces ukrainiennes.

Face au désengagement américain, l'Europe et le Canada tentent de resserrer leurs alliances stratégiques pour maintenir leur soutien à Kyiv, malgré leurs propres contraintes économiques.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.