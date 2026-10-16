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Starlink coupé en Ukraine

Volodymyr Zelensky dénonce la «trahison» de Donald Trump

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 08:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Volodymyr Zelensky dénonce la «trahison» de Donald Trump
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

La tension atteint un sommet entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump.

Le président ukrainien accuse son homologue américain de trahison, refusant ses demandes de cesser les frappes contre les raffineries russes et dénonçant ses projets commerciaux avec Moscou.

L'analyse de Jean-François Lépine met en lumière les décisions controversées de la Maison-Blanche, notamment la coupure temporaire du réseau satellitaire Starlink essentiel aux forces ukrainiennes.

Face au désengagement américain, l'Europe et le Canada tentent de resserrer leurs alliances stratégiques pour maintenir leur soutien à Kyiv, malgré leurs propres contraintes économiques. 

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin

«Zelensky a dit que Trump, en achetant du diesel russe [...] pactisait avec le diable et qu'il se plaçait à contre-courant de l'histoire.»

Jean-François Lépine

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