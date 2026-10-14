Omerta, District 31, Dumas...

Luc Dionne a écrit une foule de séries qui ont marqué l'univers de la télévision québécoise. Et, pour une fois, le boulimique d'écriture est en congé...
Écoutez Luc Dionne lors d'une longue entrevue avec Gino Chouinard et Catherine Beauchamp à l'émission Le Québec maintenant.
Luc Dionne évoque sa méthode d’écriture et sa collaboration avec sa conjointe.
Il est conscient l’impact émotionnel de la mort de de ses personnages, comme Nadine et Poupou, dans District 31.
La pression des cotes d’écoute, il admet ne pas s'en soucier. Peut-être pour une bonne raison...
«Il y en a pas de recette... Mais en fait, il y en a une. J'écris pour une seule personne dans la vie: moi. Qu'est-ce que le monde aime? Je ne le sais pas. Ce que moi j'aime, puis comment moi j'aime me faire raconter une histoire. Ça, ça me plaît. Puis, mon grand plaisir, je sais que c'est difficile à comprendre... Mais mon grand plaisir, c'est quand je l'écris.»
Les sujets discutés
- L'écriture d'une quotidienne: «Je l'ai couru le marathon. C'est très grisant, ça»;
- Les séries de grande écoute: «On est le prime time du prime time»;
- L'écriture qui frappe: «Je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas»;
- Sa série préférée: «Bunker, le cirque. L'affaire la plus extraordinaire que j'ai écrite de ma vie.»
- Sa passion: aller voir des concerts de musique classique de par le monde: «Quand je suis assis au concert, je me dis que c'est pour ça que je travaille dans la vie.»