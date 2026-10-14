Omerta, District 31, Dumas...

Luc Dionne a écrit une foule de séries qui ont marqué l'univers de la télévision québécoise. Et, pour une fois, le boulimique d'écriture est en congé...

Écoutez Luc Dionne lors d'une longue entrevue avec Gino Chouinard et Catherine Beauchamp à l'émission Le Québec maintenant.

Luc Dionne évoque sa méthode d’écriture et sa collaboration avec sa conjointe.

Il est conscient l’impact émotionnel de la mort de de ses personnages, comme Nadine et Poupou, dans District 31.

La pression des cotes d’écoute, il admet ne pas s'en soucier. Peut-être pour une bonne raison...