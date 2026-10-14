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Omerta, District 31, Dumas...

«J'écris pour une seule personne dans la vie: moi» -Luc Dionne

par 98.5

0:00
18:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 octobre 2026 18:31

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«J'écris pour une seule personne dans la vie: moi» -Luc Dionne
Luc Dionne dans les studios du 98.5. / Cogeco Média

Luc Dionne a écrit une foule de séries qui ont marqué l'univers de la télévision québécoise. Et, pour une fois, le boulimique d'écriture est en congé...

Écoutez Luc Dionne lors d'une longue entrevue avec Gino Chouinard et Catherine Beauchamp à l'émission Le Québec maintenant.

Luc Dionne évoque sa méthode d’écriture et sa collaboration avec sa conjointe.

Il est conscient l’impact émotionnel de la mort de de ses personnages, comme Nadine et Poupou, dans District 31.

La pression des cotes d’écoute, il admet ne pas s'en soucier. Peut-être pour une bonne raison...

«Il y en a pas de recette... Mais en fait, il y en a une. J'écris pour une seule personne dans la vie: moi. Qu'est-ce que le monde aime? Je ne le sais pas. Ce que moi j'aime, puis comment moi j'aime me faire raconter une histoire. Ça, ça me plaît. Puis, mon grand plaisir, je sais que c'est difficile à comprendre... Mais mon grand plaisir, c'est quand je l'écris.»

Luc Dionne

Les sujets discutés

  • L'écriture d'une quotidienne: «Je l'ai couru le marathon. C'est très grisant, ça»;
  • Les séries de grande écoute: «On est le prime time du prime time»;
  • L'écriture qui frappe: «Je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas»;
  • Sa série préférée: «Bunker, le cirque. L'affaire la plus extraordinaire que j'ai écrite de ma vie.»
  • Sa passion: aller voir des concerts de musique classique de par le monde: «Quand je suis assis au concert, je me dis que c'est pour ça que je travaille dans la vie.»

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