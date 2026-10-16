Mineurs exposés à des contenus dangereux

Huit États américains ont lancé des poursuites civiles contre le géant de l'intelligence artificielle OpenAI.

Les autorités reprochent à la compagnie de ne pas protéger suffisamment les mineurs, qui se retrouvent exposés à des contenus dangereux ou à des conseils médicaux risqués.

L'objectif de la poursuite est d'obtenir des amendes et un renforcement des mesures de sécurité.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur la situation au micro de l'animateur Patrick Lagacé.