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Les Dodgers éliminés

Les doubles champions en titre balayés par les Brewers

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les doubles champions en titre balayés par les Brewers
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Même avec l'une des plus grosses masses salariales du baseball majeur, les Dodgers de Los Angeles ont été balayés en finale de championnat de la Ligue nationale par les Brewers de Milwaukee.

Ces derniers atteignent la Série mondiale pour la deuxième fois de leur histoire.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Brady Tkachuk connaît de bons moments avec les Panthers de la Floride;
  • David Perron aurait conclu une entente d'une saison avec les Stars de Dallas;
  • Les Broncos de Denver l'emportent en prolongation contre les Seahawks de Seattle au football du jeudi soir;
  • Les Alouettes de Montréal pourraient faire jouer plusieurs réservistes lors de leur prochain match.

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