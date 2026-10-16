Les Dodgers éliminés

Même avec l'une des plus grosses masses salariales du baseball majeur, les Dodgers de Los Angeles ont été balayés en finale de championnat de la Ligue nationale par les Brewers de Milwaukee.
Ces derniers atteignent la Série mondiale pour la deuxième fois de leur histoire.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive, vendredi, à Lagacé le matin.
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