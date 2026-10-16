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Violence numérique pour un simple dos d'âne

Guerre auto-vélo à Beauport: «C'est un cas troublant» -Patrick Lagacé

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Guerre auto-vélo à Beauport: «C'est un cas troublant» -Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À la suite du décès tragique du jeune Alex Côté, 11 ans, frappé par une voiture l'été dernier à Beauport, ses parents ont souhaité organiser une cérémonie pour installer un vélo fantôme en sa mémoire.

L'événement, annoncé sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague d'hostilité et de haine en ligne.

Face à ces attaques haineuses, la famille a dû se résoudre à reporter la cérémonie.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le climat de violence numérique qui entoure le partage de la route, vendredi, dans son tour d'horizon.

«Les meutes numériques sont tombées sur ces parents-là. Ils sont tombés sur l'idée, sur le fait que les parents voulaient un dos d'âne dans le quartier pour ralentir la circulation. Mon char, mon choix. Ils sont devenus la piñata du quartier numérique [...] Il paraît que c'était absolument épouvantable [...] ce qui se disait à propos de cet enfant-là et de ses parents.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Deux policiers du poste 21 du SPVM suspendus pour des gestes dérogatoires et dégradants envers des sans-abris;
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  • Mouvements de protestation en France contre le coût de la vie et frappes ukrainiennes en Russie;
  • Élections de mi-mandat approchantes aux États-Unis, enjeux du droit à l'avortement et fusillade tragique dans une école de l'Oregon;
  • Un suspect arrêté pour le meurtre d'une employée de l'ARC battue à mort pendant une réunion Zoom;
  • Livraison insolite de nourriture McDonald's et d'alcool par drone à un détenu du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines.

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