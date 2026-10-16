Violence numérique pour un simple dos d'âne

À la suite du décès tragique du jeune Alex Côté, 11 ans, frappé par une voiture l'été dernier à Beauport, ses parents ont souhaité organiser une cérémonie pour installer un vélo fantôme en sa mémoire.
L'événement, annoncé sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague d'hostilité et de haine en ligne.
Face à ces attaques haineuses, la famille a dû se résoudre à reporter la cérémonie.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le climat de violence numérique qui entoure le partage de la route, vendredi, dans son tour d'horizon.
«Les meutes numériques sont tombées sur ces parents-là. Ils sont tombés sur l'idée, sur le fait que les parents voulaient un dos d'âne dans le quartier pour ralentir la circulation. Mon char, mon choix. Ils sont devenus la piñata du quartier numérique [...] Il paraît que c'était absolument épouvantable [...] ce qui se disait à propos de cet enfant-là et de ses parents.»
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