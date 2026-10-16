Des pratiques douteuses de part et d'autre

L'affaire de cet enquêteur privé qui aurait apparemment été embauché par Hockey Lévis pour surveiller une famille et vérifier son lieu de résidence continue de faire réagir.

Si cette pratique est jugée excessive, le chroniqueur Jean-Michel Bourque souligne aussi la pression constante subie par les associations en raison des nombreuses ruses employées par certains parents pour faire changer leur enfant d'équipe.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point vendredi à Lagacé le matin.