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Enquête en cours pour un geste révoltant

Un policier suspendu pour avoir uriné sur un sans-abri

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 07:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un policier suspendu pour avoir uriné sur un sans-abri
Un policier du SPVM, poste de quartier 21, a été suspendu pour avoir uriné sur un sans-abri au centre-ville de Montréal. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Une nouvelle affaire secoue le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un patrouilleur du poste de quartier 21 est suspendu après avoir été vu en train d'uriner sur une personne en situation d'itinérance au centre-ville.

Le journaliste de La Presse Vincent Larouche explique que ce sont des collègues révoltés qui ont dénoncé ce comportement à leurs supérieurs, marquant un changement de culture et la fin de l'omerta au sein des troupes.

Alors qu'une enquête interne est en cours, certains policiers redoutent que cet événement ne fragilise les liens étroits qu'ils entretiennent quotidiennement sur le terrain avec les personnes vulnérables.

Écoutez Vincent Larouche rapporter les faits vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«C'est vraiment une évolution dans les mœurs, parce que si on pense il y a quelques décennies, on aurait dit : "Les gars, on règle ça entre nous, on ferme les yeux." Là, changement de mentalité, c'est vraiment des dénonciations qui viennent de la base.»

Vincent Larouche

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