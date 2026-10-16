Enquête en cours pour un geste révoltant

Une nouvelle affaire secoue le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un patrouilleur du poste de quartier 21 est suspendu après avoir été vu en train d'uriner sur une personne en situation d'itinérance au centre-ville.

Le journaliste de La Presse Vincent Larouche explique que ce sont des collègues révoltés qui ont dénoncé ce comportement à leurs supérieurs, marquant un changement de culture et la fin de l'omerta au sein des troupes.

Alors qu'une enquête interne est en cours, certains policiers redoutent que cet événement ne fragilise les liens étroits qu'ils entretiennent quotidiennement sur le terrain avec les personnes vulnérables.

Écoutez Vincent Larouche rapporter les faits vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.