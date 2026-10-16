Assermentation des 59 élus du PQ

Les 59 députés du Parti québécois (PQ) ont été assermentés jeudi à l'Assemblée nationale.
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser le discours du chef péquiste et nouveau premier ministre, Paul St-Pierre Plamondon.
Autres sujets abordés
- L'état de décrépitude des infrastructures au Québec, notamment les défis liés au pont Mercier;
- Les tensions entourant la mobilité et le débat entre automobilistes et cyclistes à Québec;
- Les exigences fédérales sur la protection des poissons près des barrages hydroélectriques et leurs coûts potentiels.