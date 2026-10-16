Au lendemain de la cérémonie d'assermentation des députés du Parti québécois (PQ) à l'Assemblée nationale, le sentiment de fierté est encore très vif chez les nouveaux élus.

Entre l'émotion d'entrer dans ce bâtiment historique et la prise de conscience des responsabilités qui les attendent, la rentrée politique s'annonce aussi stimulante qu'exigeante.

Écoutez les nouveaux députés péquistes Guy Lapointe et Marie-Claude Sarrazin faire le point sur cette journée mémorable, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.