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Guy Lapointe et Marie-Claude Sarrazin

Assermentation du PQ: Émotion et fierté pour deux nouveaux députés

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 07:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Assermentation du PQ: Émotion et fierté pour deux nouveaux députés
L'équipe du PQ qui a été assermentée jeudi. / La Presse Canadienne

Au lendemain de la cérémonie d'assermentation des députés du Parti québécois (PQ) à l'Assemblée nationale, le sentiment de fierté est encore très vif chez les nouveaux élus.

Entre l'émotion d'entrer dans ce bâtiment historique et la prise de conscience des responsabilités qui les attendent, la rentrée politique s'annonce aussi stimulante qu'exigeante. 

Écoutez les nouveaux députés péquistes Guy Lapointe et Marie-Claude Sarrazin faire le point sur cette journée mémorable, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé. 

« Quand ça a commencé au début [...] j'avais les yeux mouillés [...] j'avais vraiment un sentiment de fierté [...] on se sent humble parce que c'est quelque chose qui est tellement gros.»

Guy Lapointe

«C'est un bâtiment chargé d'histoire [l'Assemblée nationale] et on réalise qu'on s'inscrit dans cette histoire-là, qu'on a la confiance des citoyens pendant quatre ans et qu'on ne doit pas la la trahir. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup d'émotions.»

Marie-Claude Sarrazin

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