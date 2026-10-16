Première du spectacle hommage

Jeudi soir, c'était la grande première du spectacle Félix, je me souviens, présenté au Théâtre St-Denis avant de prendre la route vers Québec.

Mettant en scène une vingtaine d'artistes — dont des comédiens, chanteurs et acrobates de cirque —, cette production multidisciplinaire signée Martin Genest revisite le vaste répertoire et la vie du géant de la chanson québécoise.

Entre archives sonores, maquettes filmées en direct et projections visuelles, ce projet appuyé par la fille de l'artiste propose un format éclaté qui cherche à faire découvrir cet héritage aux plus jeunes générations.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, vendredi à Lagacé le matin.