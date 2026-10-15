L'itinérance en images

À la veille de la Nuit des sans-abri, l'illustrateur Laurent Lavaste livre un récit intime et bouleversant sur son passage dans la rue à travers sa bande dessinée Inutile de mourir pour disparaître: Carnets d’itinérance.

À la suite d'une rupture amoureuse éprouvante, cet auteur d'origine française s'est retrouvé à vivre en itinérance pendant environ deux mois et demi à Montréal, une expérience marquée par le besoin de s'oublier et de disparaître.

Écoutez l'auteur et illustrateur, Laurent Lavaste, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Grâce à ses croquis et à ses rencontres sur le terrain, il redonne un visage, une identité et une mémoire à ces hommes et ces femmes trop souvent invisibilisés par la société.