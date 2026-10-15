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L'itinérance en images

«Inutile de mourir pour disparaître»: un récit intime et bouleversant

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 15 octobre 2026 11:56

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Inutile de mourir pour disparaître»: un récit intime et bouleversant
Inspiré par ses propres expériences d’itinérance, l'auteur et illustrateur Laurent Lavaste documente les histoires de personnes marginalisées. / Cogeco Média

À la veille de la Nuit des sans-abri, l'illustrateur Laurent Lavaste livre un récit intime et bouleversant sur son passage dans la rue à travers sa bande dessinée Inutile de mourir pour disparaître: Carnets d’itinérance.

À la suite d'une rupture amoureuse éprouvante, cet auteur d'origine française s'est retrouvé à vivre en itinérance pendant environ deux mois et demi à Montréal, une expérience marquée par le besoin de s'oublier et de disparaître.

Écoutez l'auteur et illustrateur, Laurent Lavaste, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Grâce à ses croquis et à ses rencontres sur le terrain, il redonne un visage, une identité et une mémoire à ces hommes et ces femmes trop souvent invisibilisés par la société.

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