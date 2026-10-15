Reformer le réseau

À la suite d'un rapport de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) suggérant une réforme majeure du réseau de la santé, le chroniqueur Luc Ferrandez remet en question la répartition actuelle du financement public.

Alors que 80% des ressources financières sont englouties par les deuxième et troisième lignes, soit les soins spécialisés, chirurgies et traitements coûteux.

On plaide ainsi pour une réallocation majeure d'au moins 7,5 milliards de dollars sur cinq ans vers la première ligne et les CLSC.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne toutefois l'obstacle majeur à cette stratégie: la difficulté de financer des investissements préventifs en amont alors que le système manque déjà cruellement de ressources financières et de personnel sur le terrain.