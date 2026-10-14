Oxfam et Québec solidaire l'exigent

Oxfam France a déposé un recours contre l'État français: l'organisation y dénonce une rupture d'égalité fiscale favorisant les ultrariches, un constat qui rejoint la position de Québec solidaire quant à l'imposition des grandes fortunes...

Question des commissaires: est-ce que le fait d'augmenter ainsi les revenus de l'État peut résoudre le sous-financement des programmes sociaux au Québec?

Écoutez l'édito de Nathalie Normandeau, mercredi après-midi à La commission avec Luc Ferrandez.

L'échange glisse ensuite vers le retour obligatoire des fonctionnaires québécois au bureau trois jours par semaine.