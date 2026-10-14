Politique américaine: scandales, diplomatie et enjeux des élections de mi-mandat

C'est une chronique spéciale «cours 101» consacrée aux élections de mi-mandat aux États-Unis, que présente Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale.

L'actualité américaine est passée en revue, à commencer par le renvoi de Kimberly Guilfoyle, ex-fiancée de Donald Trump Jr.

Nommée ambassadrice en Grèce, elle aurait sollicité 100 000$ auprès d'un donateur pour éponger des dettes personnelles, illustrant ainsi, selon Guillaume Lavoie, le monnayage de connexions politiques au sein de l'entourage de Donald Trump.

La conversation aborde ensuite la nomination de Katie Zacharia comme porte-parole de la Maison-Blanche, dont la première prestation confuse et le parcours font l'objet de vives critiques.

Sur le plan international, la proposition de trêve énergétique annoncée par Donald Trump au sujet de la guerre en Ukraine suscite de nombreux doutes.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, mercredi à La commission.