Pour financer les services à la population

La lutte contre la crise de l'itinérance et du logement va demeurer la priorité de Québec solidaire (QS) et la formation de gauche a l'intention de mettre de la pression sur le Parti québécois (PQ) lors du retour des travaux à l'Assemblée nationale.

Alors que les loyers continuent de grimper, QS exige la mise en place de mesures fortes, dont un moratoire, pour éviter que de nombreux ménages ne se retrouvent à la rue.

Elle demande également au gouvernement de réinvestir massivement et de ne pas imposer de coupes austères dans les services publics.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, faire le point sur les priorités de son parti, mercredi, à La commission.