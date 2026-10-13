À l'approche du vote par anticipation et du scrutin référendaire du 19 octobre en Alberta, on dresse un parallèle entre la question soumise aux Albertains et les grands référendums historiques du Québec, notamment celui de 1980 sous René Lévesque.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il souligne les subtilités rédactionnelles et la longueur des questions posées aux citoyens lors de ces consultations populaires sur l'avenir politique.