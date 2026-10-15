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Spectacle «Et jusqu'à la fin la beauté»

Louis-José Houde aborde la maladie de sa mère et la paternité avec humour

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis-José Houde aborde la maladie de sa mère et la paternité avec humour
Louis-José Houde / Cogeco Média

L'humoriste Louis-José Houde présente son tout nouveau spectacle intitulé Et jusqu'à la fin, la beauté, actuellement en rodage avant sa première médiatique.

Dans ce projet particulièrement intime, l'humoriste aborde le récit de sa propre famille et son rôle de proche aidant auprès de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, un sujet délicat qu'il réussit à aborder avec une touche d'humour et de réjouissance.

Parallellement à ce parcours, il vit aussi les joies de la paternité en étant devenu père à deux reprises. 

Écoutez la grande entrevue de l'humoriste avec Patrick Lagacé jeudi matin.

«Avec ma mère, on dirait qu'il y a eu un tournant heureux à un certain point. [...] Cette maladie-là nous a en bout de ligne rapprochés...»

Louis-José Houde

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