Spectacle «Et jusqu'à la fin la beauté»

L'humoriste Louis-José Houde présente son tout nouveau spectacle intitulé Et jusqu'à la fin, la beauté, actuellement en rodage avant sa première médiatique.

Dans ce projet particulièrement intime, l'humoriste aborde le récit de sa propre famille et son rôle de proche aidant auprès de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, un sujet délicat qu'il réussit à aborder avec une touche d'humour et de réjouissance.

Parallellement à ce parcours, il vit aussi les joies de la paternité en étant devenu père à deux reprises.

Écoutez la grande entrevue de l'humoriste avec Patrick Lagacé jeudi matin.