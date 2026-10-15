Conflit tarifaire avec les États-Unis

Le Canada devrait-il utiliser son pétrole comme levier face aux tarifs américains?

C'est du moins l'avis du chef conservateur Pierre Poilievre. Ce dernier propose d'utiliser l'énergie et les ressources naturelles canadiennes comme un levier positif pour convaincre les Américains d'éliminer les tarifs douaniers sur le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Canada faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.