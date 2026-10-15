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Garantie fraîcheur et aubaines

Viandes à mijoter, produits laitiers et fruits de mer à rabais

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 09:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Viandes à mijoter, produits laitiers et fruits de mer à rabais
À table pour moins cher / Cogeco Média

De retour de voyage, Valérie Lebeuf survole les meilleures aubaines en circulaire pour la semaine.

Avec l'arrivée du temps frais, les viandes à mijoter comme le rôti de bas de palette et les côtelettes de porc sont à l'honneur, tout comme plusieurs coupes de volaille.

Écoutez la chronique «À table pour moins cher» de la journaliste Valérie Lebeuf de Cogeco Média, jeudi matin à Lagacé le matin. 

«Ça va vous donner le goût peut-être de cuisiner en fin de semaine parce que c'est l'automne, il fait frais, puis ça se sent aussi dans les circulaires parce qu'il y a beaucoup de viande pour les mijotés.» 

Valérie Lebeuf

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