Garantie fraîcheur et aubaines

De retour de voyage, Valérie Lebeuf survole les meilleures aubaines en circulaire pour la semaine.
Avec l'arrivée du temps frais, les viandes à mijoter comme le rôti de bas de palette et les côtelettes de porc sont à l'honneur, tout comme plusieurs coupes de volaille.
Écoutez la chronique «À table pour moins cher» de la journaliste Valérie Lebeuf de Cogeco Média, jeudi matin à Lagacé le matin.
«Ça va vous donner le goût peut-être de cuisiner en fin de semaine parce que c'est l'automne, il fait frais, puis ça se sent aussi dans les circulaires parce qu'il y a beaucoup de viande pour les mijotés.»