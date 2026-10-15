Garantie fraîcheur et aubaines

De retour de voyage, Valérie Lebeuf survole les meilleures aubaines en circulaire pour la semaine.

Avec l'arrivée du temps frais, les viandes à mijoter comme le rôti de bas de palette et les côtelettes de porc sont à l'honneur, tout comme plusieurs coupes de volaille.

Écoutez la chronique «À table pour moins cher» de la journaliste Valérie Lebeuf de Cogeco Média, jeudi matin à Lagacé le matin.