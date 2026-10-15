Inspiré de faits réels, le nouveau film d'Aaron Sorkin Le jugement social, qui se veut le prolongement du célèbre long métage Le réseau social (2010), revient sur l'enquête journalistique majeure découlant des révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen et des Facebook Files.

Le film met en lumière comment la direction de Facebook a sciemment fermé les yeux sur la toxicité de ses algorithmes et la prolifération des discours haineux pour privilégier la croissance et les profits.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel jeudi à Lagacé le matin.