Controverse

Au Parlement de Galles, le député Jason O'Connell fait parler de lui après avoir livré un discours de cinq minutes d'une fluidité remarquable, truffé de chiffres d'une précision chirurgicale, sans consulter la moindre note papier.

Un reflet suspect décelé dans ses verres laisse croire qu'il utilisait des lunettes intelligentes, une pratique non permise dans l'enceinte parlementaire où l'improvisation et la joute oratoire doivent prévaloir.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.