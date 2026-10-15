 Aller au contenu
Record du monde Red Bull

À VOIR | À 150 km/h en rouli-roulant dans Charlevoix

par 98.5

0:00
1:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 08:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
À VOIR | À 150 km/h en rouli-roulant dans Charlevoix
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'Espagnol Diego Poncelet a inscrit son nom dans l'histoire en battant le record du monde de vitesse en descente de planche à roulettes. 

C'est dans la mythique côte des Éboulements, située dans la région de Charlevoix, qu'il a franchi une vitesse fulgurante de 151,83 km/h.

Suivi de très près par un véhicule lors de sa descente extrême, l'athlète a réussi cet exploit périlleux sur l'une des routes au dénivelé les plus impressionnantes du Québec.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé jeudi matin.

Vous aimerez aussi

Lane Hutson affrontera son frère Cole
Le Québec maintenant
Lane Hutson affrontera son frère Cole
0:00
5:25
Les Canadiens l'emportent 4-3: «L'apport des Québécois a fait une différence»
Lagacé le matin
Les Canadiens l'emportent 4-3: «L'apport des Québécois a fait une différence»
0:00
5:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Viandes à mijoter, produits laitiers et fruits de mer à rabais
Rattrapage
Garantie fraîcheur et aubaines
Viandes à mijoter, produits laitiers et fruits de mer à rabais
Manifestation des lycéens: les proviseurs français ciblés par du contenu haineux
Rattrapage
IA et réseaux sociaux
Manifestation des lycéens: les proviseurs français ciblés par du contenu haineux
Le jugement social: «J'aurais aimé que ce soit un peu plus convaincant»
Rattrapage
Nouveau film
Le jugement social: «J'aurais aimé que ce soit un peu plus convaincant»
Santé: «Il faut déplacer l'argent vers la première ligne» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Reformer le réseau
Santé: «Il faut déplacer l'argent vers la première ligne» -Luc Ferrandez
Louis-José Houde aborde la maladie de sa mère et la paternité avec humour
Rattrapage
Spectacle «Et jusqu'à la fin la beauté»
Louis-José Houde aborde la maladie de sa mère et la paternité avec humour
Ivan Demidov: «Mitch Janhevich est un ange gardien pour les joueurs»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Perdra-t-il son permis?
Ivan Demidov: «Mitch Janhevich est un ange gardien pour les joueurs»
«Je propose d'utiliser l'énergie, c'est notre levier» -Pierre Poilievre
Rattrapage
Conflit tarifaire avec les États-Unis
«Je propose d'utiliser l'énergie, c'est notre levier» -Pierre Poilievre
Disparition d'une ado à Laval: un cri du cœur pour retrouver Eva Haji
Rattrapage
Elle manque à l'appel depuis plus d'un mois
Disparition d'une ado à Laval: un cri du cœur pour retrouver Eva Haji
Politique américaine: «C'est devenu de la folie pure» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Accusations d'ingérence
Politique américaine: «C'est devenu de la folie pure» -Dimitri Soudas
«La fraude, c'est une opération psychologique» -Félix Séguin
Rattrapage
Le guide «Se protéger des fraudes»
«La fraude, c'est une opération psychologique» -Félix Séguin
«À long terme, il faut commencer à réfléchir à un nouveau pont» -Éric Allard
Rattrapage
Pont Mercier
«À long terme, il faut commencer à réfléchir à un nouveau pont» -Éric Allard
Le modèle des transporteurs aériens à bas prix est-il en péril?
Rattrapage
Aviation
Le modèle des transporteurs aériens à bas prix est-il en péril?
Chefferie de la CAQ: «Olivier Primeau, je le garde dans mon champ de vision»
Rattrapage
Pour relancer le parti
Chefferie de la CAQ: «Olivier Primeau, je le garde dans mon champ de vision»
Des lunettes intelligentes utilisées au Parlement de Galles?
Rattrapage
Controverse
Des lunettes intelligentes utilisées au Parlement de Galles?