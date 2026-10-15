Record du monde Red Bull

L'Espagnol Diego Poncelet a inscrit son nom dans l'histoire en battant le record du monde de vitesse en descente de planche à roulettes.

C'est dans la mythique côte des Éboulements, située dans la région de Charlevoix, qu'il a franchi une vitesse fulgurante de 151,83 km/h.

Suivi de très près par un véhicule lors de sa descente extrême, l'athlète a réussi cet exploit périlleux sur l'une des routes au dénivelé les plus impressionnantes du Québec.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé jeudi matin.