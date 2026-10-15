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Pont Mercier

«À long terme, il faut commencer à réfléchir à un nouveau pont» -Éric Allard

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 07:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«À long terme, il faut commencer à réfléchir à un nouveau pont» -Éric Allard
Le pont Mercier / Peter B. Ferst / Adobe Stock

Face à la fermeture imprévue d'une voie sur le pont Honoré-Mercier en raison d'une fissure et de problèmes de corrosion, le maire de Châteauguay demande au gouvernement d'amorcer la réflexion pour construire une nouvelle structure.

Rappelant que le pont actuel est en fin de vie malgré les 500 millions $ investis au fil des ans, Éric Allaire plaide également pour une amélioration majeure de l'offre de transport en commun pour désenclaver les résidents du secteur.

Écoutez le maire de Châteauguay, Éric Allard, et le chroniqueur circulation Marc Brière faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

«À court terme, il faut qu'on ait des solutions pour aider les gens. Mais à long terme, il faut qu'on commence à réfléchir, à construire un nouveau pont, à refaire un nouveau passage. Celui-là, il est très très ancien, il est rendu à la fin de sa vie, c'est certain.»

Éric Allard

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