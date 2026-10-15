Pont Mercier

Face à la fermeture imprévue d'une voie sur le pont Honoré-Mercier en raison d'une fissure et de problèmes de corrosion, le maire de Châteauguay demande au gouvernement d'amorcer la réflexion pour construire une nouvelle structure.

Rappelant que le pont actuel est en fin de vie malgré les 500 millions $ investis au fil des ans, Éric Allaire plaide également pour une amélioration majeure de l'offre de transport en commun pour désenclaver les résidents du secteur.

Écoutez le maire de Châteauguay, Éric Allard, et le chroniqueur circulation Marc Brière faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.