La chroniqueuse Bénédicte Lebel a beaucoup ri lors du spectacle Prise de tête de P-O Forget, humoriste de Québec.

Sur scène, l'humoriste aborde des thèmes comme les inégalités sociales, la religion, l'avortement, la pédophilie, le système de santé ou encore la bureaucratie, avec une scénographie minimaliste.

C'est à coup de métaphores et de comparaisons qu'il se démarque.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel et sa critique du spectacle en question, mercredi matin, à l'émission Lagacé le matin.