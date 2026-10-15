Perdra-t-il son permis?

Le jeune attaquant des Canadiens, Ivan Demidov, fait face à la suspension potentielle de son permis de conduire après avoir accumulé deux infractions pour excès de vitesse, menaçant ainsi les quatre points de son permis probatoire.
L'affaire a fait réagir, notamment en raison de la révélation que c'est le directeur de la sécurité de l'équipe, Mitch Janhevich, qui a payé la contravention au nom du joueur.
Écoutez le conseiller spécial chez TACT et ancien vice-président principal aux communications des Canadiens, Donald Beauchamp, aborder le tout, jeudi matin, avec le chroniqueur Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé.
Pour Donald Beauchamp, cette prise en charge par le département de sécurité est une pratique courante visant à encadrer et protéger les jeunes athlètes.
«Mitch Janhevich, le directeur de la sécurité des Canadiens [...], il paye toutes les contraventions des joueurs et, après ça, les joueurs vont le repayer. Bref, c'est comme un ange gardien pour les joueurs à plusieurs niveaux.»
Autres sujets abordés:
- L'encadrement massif et la sensibilisation offerts aux jeunes joueurs par les organisations professionnelles pour faire face aux pièges de la notoriété et de la vie publique;
- La gestion de crise au sein du Tricolore lors d'incidents extrasportifs impliquant des athlètes et l'importance d'agir rapidement auprès des médias;
- Les risques associés aux plateformes de paris sportifs et les précautions strictes imposées aux ligues majeures pour éviter les dérives.