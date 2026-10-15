Perdra-t-il son permis?

Le jeune attaquant des Canadiens, Ivan Demidov, fait face à la suspension potentielle de son permis de conduire après avoir accumulé deux infractions pour excès de vitesse, menaçant ainsi les quatre points de son permis probatoire.

L'affaire a fait réagir, notamment en raison de la révélation que c'est le directeur de la sécurité de l'équipe, Mitch Janhevich, qui a payé la contravention au nom du joueur.

Écoutez le conseiller spécial chez TACT et ancien vice-président principal aux communications des Canadiens, Donald Beauchamp, aborder le tout, jeudi matin, avec le chroniqueur Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé.

Pour Donald Beauchamp, cette prise en charge par le département de sécurité est une pratique courante visant à encadrer et protéger les jeunes athlètes.