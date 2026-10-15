IA et réseaux sociaux

En marge de la contestation lycéenne en France, des élèves créent et diffusent des montages humiliants réalisés et des avis de recherche ciblant directement leurs proviseurs réalisés à l'aide de l'intelligence artificielle.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle décortiquer le phénomène jeudi à Lagacé le matin.