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IA et réseaux sociaux

Manifestation des lycéens: les proviseurs français ciblés par du contenu haineux

par 98.5

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3:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 09:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Manifestation des lycéens: les proviseurs français ciblés par du contenu haineux
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

En marge de la contestation lycéenne en France, des élèves créent et diffusent des montages humiliants réalisés et des avis de recherche ciblant directement leurs proviseurs réalisés à l'aide de l'intelligence artificielle.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle décortiquer le phénomène jeudi à Lagacé le matin.

PHOTOS | Les lycéens prennent d'assaut la rue en France

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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