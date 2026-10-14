Infestation de ratons laveurs et mouffettes

À l'approche de l'hiver, plusieurs animaux comme les ratons laveurs et les mouffettes cherchent à s'installer dans les entretoits et sous les balcons des maisons pour se protéger du froid.

Comment s'assurer qu'ils ne restent pas chez vous?

Écoutez Sylvain Lévesque, trappeur urbain d'expérience et fondateur de SOS Dundee, expliquer le tout, mercredi à L'instinct Marie-Eve.