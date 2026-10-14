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Infestation de ratons laveurs et mouffettes

Animaux dans l'entretoit: comment éviter l'invasion avant l'arrivée de l'hiver?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 14 octobre 2026 11:59

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Animaux dans l'entretoit: comment éviter l'invasion avant l'arrivée de l'hiver?
Infestation de ratons laveurs et mouffettes: les conseils du trappeur Sylvain Lévesque / Adobe Stock

À l'approche de l'hiver, plusieurs animaux comme les ratons laveurs et les mouffettes cherchent à s'installer dans les entretoits et sous les balcons des maisons pour se protéger du froid.

Comment s'assurer qu'ils ne restent pas chez vous?

Écoutez Sylvain Lévesque, trappeur urbain d'expérience et fondateur de SOS Dundee, expliquer le tout, mercredi à L'instinct Marie-Eve

«Ce qui est à surveiller surtout, c'est l'automne [...] parce que là, ils vont se préparer pour faire un genre de petit rassemblement pour l'hiver.» 

Sylvain Lévesque

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