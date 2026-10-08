Meilleure offre automobile

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Louer ou acheter un véhicule: comment faire le bon choix?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 octobre 2026 11:01

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Louer ou acheter un véhicule: comment faire le bon choix?
Au volant avec Benoît Charette / Cogeco Média

Entre la location et l'achat d'un véhicule, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle.

Alors que la location offre une plus grande flexibilité, des mensualités souvent plus basses et l'accès à un véhicule neuf tous les trois ou quatre ans, l'achat s'avère nettement plus avantageux pour ceux qui comptent conserver leur automobile sur le long terme.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, le choix dépend avant tout de l'offre du concessionnaire, du profil du conducteur et de l'usage prévu du véhicule.

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