Meilleure offre automobile

Entre la location et l'achat d'un véhicule, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle.

Alors que la location offre une plus grande flexibilité, des mensualités souvent plus basses et l'accès à un véhicule neuf tous les trois ou quatre ans, l'achat s'avère nettement plus avantageux pour ceux qui comptent conserver leur automobile sur le long terme.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, le choix dépend avant tout de l'offre du concessionnaire, du profil du conducteur et de l'usage prévu du véhicule.