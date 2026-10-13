Une gardienne de 8 ans sous surveillance

Quand la passion du hockey mineur vire à... l'espionnage?
C'est une histoire invraisemblable: la filature d'une famille par un détective privé pour une simple question de territoire d'équipe.
Jusqu'où peut-on aller, entre les règles rigides du hockey civil et les dérapages émotifs de parents prêts à tout pour le succès de leurs enfants?
Écoutez les réactions de Jérôme Landry, animateur au FM93, à ce sujet, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Moi je pense que ça se rapproche un peu de l'intimidation [...] On parle d'enfants de sept à douze ans. »
En réaction, le chroniqueur Stéphane Gendron rappelle l'importance de faire respecter les règlements municipaux.
«Moi, la filature, ça m'excite pas le poil des jambes. S'il y a une règle chez Hockey Québec [...] et que l'association locale veut faire respecter la règle, c'est dans son droit.»