Une gardienne de 8 ans sous surveillance

Quand la passion du hockey mineur vire à... l'espionnage?

C'est une histoire invraisemblable: la filature d'une famille par un détective privé pour une simple question de territoire d'équipe.

Jusqu'où peut-on aller, entre les règles rigides du hockey civil et les dérapages émotifs de parents prêts à tout pour le succès de leurs enfants?

Écoutez les réactions de Jérôme Landry, animateur au FM93, à ce sujet, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.