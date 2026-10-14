Nouvelle tour à la métropole

L'annonce de la construction d'une tour torsadée de 32 étages - environ 100 mètres de haut - à Montréal suscite des réactions.

Au micro de Marie-Eve Tremblay, le chroniqueur Stéphane Gendron tempère l'enthousiasme général en rappelant que ce concept architectural existe déjà dans plusieurs grandes villes.

Passionné de design urbain, il déplore que Montréal manque d'audace et de vision architecturale depuis l'époque du maire Jean Drapeau, qualifiant la ville de «platitude» sur le plan esthétique.

Il souhaite néanmoins que ce nouveau gratte-ciel marque le début d'un regain d'intérêt pour une architecture plus audacieuse dans la métropole.

Écoutez le commentaire de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, mercredi matin à L'instinct Marie-Eve.