Tannés de répéter les consignes à votre enfant?

Tannés de répéter sans cesse les mêmes consignes à vos enfants?

Marie-Eve Tremblay reçoit Thomas Serradell, ce père de la région de Québec qui a imaginé l'application BeeProud!

Conçue à l'origine pour alléger la charge mentale à la maison et stimuler l'autonomie de ses propres enfants, cette initiative ludique basée sur la fierté et les encouragements fait désormais un carton auprès de milliers de familles.

Découvrez les secrets de cet outil positif qui transforme les corvées du quotidien en véritables accomplissements pour les petits...

Écoutez Thomas Serradell, père de deux enfants et créateur de l'appli BeeProud, jeudi au micro de Marie-Eve Tremblay.