Un phénomène normal vers l'âge de deux ans

La néophobie alimentaire, cette peur de goûter de nouveaux aliments, touche de nombreux jeunes enfants, principalement autour de l'âge de deux ans.

Alors aucune inquiétude à avoir, selon la nutritionniste Mélanie Magnan, des stratégies existent pour accompagner les parents sans instaurer de climat de tension lors des repas.

Écoutez la nutritionniste en pédiatrie Mélanie Magnan faire le point sur la sélectivité alimentaire chez les enfants, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Mme Magnan suggère de faire découvrir les aliments de manière ludique en sollicitant les cinq sens, sans pression.

Elle recommande également de démystifier le dessert en l'intégrant parfois directement au repas pour éviter d'en faire une récompense ultime.