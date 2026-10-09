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Une personne sur deux estime manquer de plaisir

Le Boys club: sommes-nous encore capables d’avoir du fun?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 9 octobre 2026 12:05

Avec

Kevin Raphaël
Kevin Raphaël
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Le Boys club: sommes-nous encore capables d’avoir du fun?
Marie-Eve reçoit Kevin Raphaël et Ludovick Bourdages dans le Boys club du 9 octobre / Cogeco media

À la lumière d'un récent sondage révélant qu'un Américain sur deux estime que sa vie manque de plaisir, l'équipe du Boys club s'interroge sur notre capacité collective à décrocher et à savourer le moment présent sans pression de performance.

Écoutez le Boys club, composé de l'animateur, humoriste et commentateur, Kevin Raphaël, et du journaliste et animateur, Ludovick Bourdages, à ce sujet, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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