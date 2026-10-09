Une personne sur deux estime manquer de plaisir

À la lumière d'un récent sondage révélant qu'un Américain sur deux estime que sa vie manque de plaisir, l'équipe du Boys club s'interroge sur notre capacité collective à décrocher et à savourer le moment présent sans pression de performance.

Écoutez le Boys club, composé de l'animateur, humoriste et commentateur, Kevin Raphaël, et du journaliste et animateur, Ludovick Bourdages, à ce sujet, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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