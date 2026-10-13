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Transparence immobilière

«Ubee»: l'historique des ventes d'une maison désormais accessible gratuitement

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 13 octobre 2026 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Ubee»: l'historique des ventes d'une maison désormais accessible gratuitement
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Ubee, c'est une application québécoise qui transforme le marché immobilier en apportant une vraie transparence aux consommateurs. 

Antoine Routhier explique comment son outil permet de mettre les courtiers en compétition — que ce soit avec un pourcentage ou un montant fixe.

Grande nouveauté : Ubee intègre désormais l'historique complet des transactions d'une propriété, directement tiré du Registre foncier.

Un outil précieux pour repérer les flips et négocier efficacement et faire des choix éclairés. 

Écoutez le fondateur de la plateforme Ubee, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Notre but chez Ubee, c'est simple: on veut comparer les offres de votre secteur pour trouver le meilleur courtier immobilier au meilleur prix pour votre projet.»

Antoine Routhier

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