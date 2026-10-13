Transparence immobilière

Ubee, c'est une application québécoise qui transforme le marché immobilier en apportant une vraie transparence aux consommateurs.

Antoine Routhier explique comment son outil permet de mettre les courtiers en compétition — que ce soit avec un pourcentage ou un montant fixe.

Grande nouveauté : Ubee intègre désormais l'historique complet des transactions d'une propriété, directement tiré du Registre foncier.

Un outil précieux pour repérer les flips et négocier efficacement et faire des choix éclairés.

Écoutez le fondateur de la plateforme Ubee, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.