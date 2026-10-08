Une incursion dans les agences d’escortes de luxe

Une émission spéciale d'Enquête à ICI Radio-Canada Télé lève le voile sur les coulisses sombres des agences d'escortes de luxe à Montréal.

Grâce à une infiltration audacieuse et des témoignages poignants de femmes victimes de cet engrenage, le reportage met en lumière des mécanismes d'exploitation méconnus, la perversion de certains clients issus de milieux aisés et les fausses promesses de ces réseaux.

Écoutez Romain Schué, journaliste de l’émission Enquête, raconter les détails, jeudi au micro de Marie-Eve Tremblay.