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Une incursion dans les agences d’escortes de luxe

«Jusqu'où les gens sont prêts à aller pour assouvir leurs désirs» -Romain Schué

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 octobre 2026 11:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Jusqu'où les gens sont prêts à aller pour assouvir leurs désirs» -Romain Schué
Romain Shu / Cogeco Média

Une émission spéciale d'Enquête à ICI Radio-Canada Télé lève le voile sur les coulisses sombres des agences d'escortes de luxe à Montréal.

Grâce à une infiltration audacieuse et des témoignages poignants de femmes victimes de cet engrenage, le reportage met en lumière des mécanismes d'exploitation méconnus, la perversion de certains clients issus de milieux aisés et les fausses promesses de ces réseaux. 

Écoutez Romain Schué, journaliste de l’émission Enquête, raconter les détails, jeudi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«On voulait savoir ce qu'en pensent vraiment les femmes qui sont à l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur, est-ce qu'il y a de l'exploitation?»

Romain Schué

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