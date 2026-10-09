Les conseils de la sexologue Sylvie Lavallée

À la suite d'un reportage de la journaliste Maude Goyer traitant des ébats sexuels en milieu de travail, la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée se penche sur la question de la sexualité et des relations amoureuses entre collègues.

Elle explique que le milieu professionnel agit souvent comme un environnement aphrodisiaque en raison du «masque social» que l'on y porte et du sentiment d'affiliation partagé avec ses pairs.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute, Sylvie Lavallée, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.

Elle aborde également la complexité de surprendre des ébats sur les lieux de travail et invite à la prudence quant au potinage afin de préserver le climat de travail et la productivité des équipes.

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