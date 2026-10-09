Les conseils de la sexologue Sylvie Lavallée

À la suite d'un reportage de la journaliste Maude Goyer traitant des ébats sexuels en milieu de travail, la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée se penche sur la question de la sexualité et des relations amoureuses entre collègues.
Elle explique que le milieu professionnel agit souvent comme un environnement aphrodisiaque en raison du «masque social» que l'on y porte et du sentiment d'affiliation partagé avec ses pairs.
Écoutez la sexologue et psychothérapeute, Sylvie Lavallée, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.
Elle aborde également la complexité de surprendre des ébats sur les lieux de travail et invite à la prudence quant au potinage afin de préserver le climat de travail et la productivité des équipes.
Autres sujets abordés;
- Un homme de Granby a été condamné pour avoir utilisé des méthodes disciplinaires extrêmes en ligotant les enfants de sa conjointe;
- L'enquête menée par Radio-Canada entourant le chirurgien Mounir Bashour et les agissements reprochés aux clients dans l'industrie du sexe.
«Le milieu de travail, c'est un milieu aphrodisiaque. Pourquoi? Parce qu'on a un masque social, c'est nous en mieux, c'est nous qui ne sommes pas dans notre quotidien, arrangés, maquillés, coiffés, bien vêtus, souriants, productifs, efficaces, de bonne humeur.»