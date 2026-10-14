Condamné à la prison à perpétuité à 19 ans pour le meurtre du conjoint violent de sa mère, Daniel Benson a purgé 17 ans d'incarcération avant d'obtenir sa libération conditionnelle.
Il est aujourd'hui intervenant en suivi psychosocial à la Mission Old Brewery et porte-parole de la Semaine nationale de la réhabilitation sociale.
Écoutez son parcours de vie unique et son puissant témoignage, mercredi matin, avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay.
«Je suis rendu à 64 ans et il n'y a pas une journée où je ne pense pas à cet homme-là. Tous les matins, devant le miroir, il y a Daniel, le gars qui est devenu intervenant, qui essaie d'aider des gens puis d'améliorer la société, mais également Daniel, le gars qui a enlevé la vie à quelqu'un. Et ça, ça ne se répare pas...»
«Je travaille avec des personnes en situation d'itinérance, je travaille en réinsertion sociale depuis bientôt 25 ans et je le fais pour une raison. Je ne le fais pas vraiment pour aider des gens. Je le fais pour essayer de me racheter en faisant un peu de bien dans la société. J'espère arriver à racheter le geste que j'ai posé, parce que j'ai fait un tort considérable à la société, à la famille de cet homme-là, à l'entourage, à tout le monde. Et je veux essayer de me racheter.»
Aujourd'hui, M. Benson souligne que le manque d'investissements et l'évolution des mentalités posent de sérieux défis à la réhabilitation des anciens détenus. Il rappelle néanmoins que la vaste majorité d'entre eux réintègrent un jour la communauté et qu'un accompagnement adéquat est essentiel pour éviter les récidives.