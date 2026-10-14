Condamné à la prison à perpétuité à 19 ans pour le meurtre du conjoint violent de sa mère, Daniel Benson a purgé 17 ans d'incarcération avant d'obtenir sa libération conditionnelle.

Il est aujourd'hui intervenant en suivi psychosocial à la Mission Old Brewery et porte-parole de la Semaine nationale de la réhabilitation sociale.

Écoutez son parcours de vie unique et son puissant témoignage, mercredi matin, avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay.