Nouveau livre en librairie

Plongez au cœur d'enquêtes captivantes, avec l'autrice Marie-Andrée Fallu.

Dans son tout nouveau livre Crimes sous scellés, elle pose un regard empreint d'empathie sur dix affaire non résolue au Québec.

Loin du sensationnalisme, elle a choisi d'humaniser ces tragédies, en donnant directement la parole aux familles des victimes et aux enquêteurs qui ont persévéré durant des années.

Écoutez Marie-Andrée Fallu, autrice, parler de son 5e livre, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.