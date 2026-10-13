Nouveau livre en librairie

Plongez au cœur d'enquêtes captivantes, avec l'autrice Marie-Andrée Fallu.
Dans son tout nouveau livre Crimes sous scellés, elle pose un regard empreint d'empathie sur dix affaire non résolue au Québec.
Loin du sensationnalisme, elle a choisi d'humaniser ces tragédies, en donnant directement la parole aux familles des victimes et aux enquêteurs qui ont persévéré durant des années.
Écoutez Marie-Andrée Fallu, autrice, parler de son 5e livre, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Ce que je cherche à mettre de l'avant, c'est un peu le côté humain face à ces tragédies-là [...] comment une famille fait, comment des proches font pour survivre à un tel drame. »