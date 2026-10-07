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Défis du nouveau gouvernement

PSPP au pouvoir: «Son équipe de 59 députés... Il n'a jamais eu à gérer ça»

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 7 octobre 2026 11:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
PSPP au pouvoir: «Son équipe de 59 députés... Il n'a jamais eu à gérer ça»
Le premier ministre élu Paul St-Pierre Plamondon, lors d'une conférence de presse après l'élection, à Québec, le mardi 6 octobre 2026. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Quelles sont les répercussions politiques des dernières élections québécoises et les défis de communication qui attendent le gouvernement péquiste minoritaire dirigé par Paul St-Pierre Plamondon?

Avec son invité Louis Aucoin, Marie-Eve Tremblay aborde d'abord la vidéo virale de la députée Nada Boumeftah, soulignant le besoin d'adapter son discours théâtral aux exigences du rôle d'élu.

La discussion se tourne ensuite vers les défis du gouvernement péquiste minoritaire de Paul St-Pierre Plamondon, notamment la cohésion d'un vaste caucus méconnu, la gestion des attentes citoyennes orientées vers le changement et la nécessité de collaborer efficacement avec les partis d'opposition. 

Écoutez les analyses de Louis Aucoin, spécialiste de l’image, mercredi à L'Instinct Marie-Eve.

«Quand t'es minoritaire, puis tu t'aperçois que t'as des limites dans ce que tu peux faire au gouvernement, c'est le fun de faire passer ça sur le dos de l'opposition aussi.» 

Louis Aucoin

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