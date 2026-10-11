Invités à En direct de l'univers

Les animateurs du Hockey des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire et Dany Dubé ont été invités à partager des moments de leur vie à En direct de l'univers.

Le chroniqueur Stéphane Leclair explique que l'émission a permis de faire découvrir les deux personnalités de la radio.

La chanson Petite Marie, a par exemple été interprétée par Annie Villeneuve en l'honneur de la fille de Martin McGuire, Marie-Charlotte, et de celle de Dany Dubé, Marika.

Leur chanson d'amour préférée a aussi été révélée au grand public, tout comme une anecdote rigolote sur le chanteur des hymnes nationaux des Bruins de Boston.

Écoutez Stéphane Leclair revenir sur cette émission dans sa chronique culturelle, dimanche, à Signé Lévesque.