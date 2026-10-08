 Aller au contenu
Intimidation et menaces

Climat d'intimidation envers les élus: la mairesse de Frampton démissionne

par 98.5

0:00
13:03

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 octobre 2026 10:31

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Climat d'intimidation envers les élus: la mairesse de Frampton démissionne
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Victime d'insultes, d'intimidation et de menaces répétées par des concitoyens, la mairesse de la municipalité de Frampton dans Chaudière-Appalaches, Gina Cloutier, a annoncé mardi sa démission.

Au cœur des tensions, le projet d'une nouvelle salle communautaire dont les coûts et le projet d'emprunt ont suscité la colère d'une partie de la population, menant à des débordements inacceptables et à des attaques personnelles.

Écoutez l'ex-mairesse de Frampton, Gina Cloutier, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

«C'est quand on m'a dit que mes 37 prochains mois, ils ne seraient pas le fun [...] j'avais vraiment des symptômes physiques, je dors plus, puis j'ai dit non.»

Gina Cloutier

Autre sujet traité:

  • L'impact de la violence, des réseaux sociaux et du manque de civisme sur la santé mentale et l'engagement des élus municipaux, avec le chroniqueur Stéphane Gendron.

Vous aimerez aussi

«Je ne retournerais pas au monde municipal, à cause de ça» -Stéphane Gendron
L'instinct Marie-Eve
«Je ne retournerais pas au monde municipal, à cause de ça» -Stéphane Gendron
0:00
9:57
Des sabliers distribués aux citoyens pour limiter le temps de douche à Champlain
Lagacé le matin
Des sabliers distribués aux citoyens pour limiter le temps de douche à Champlain
0:00
5:01
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Louer ou acheter un véhicule: comment faire le bon choix?
Rattrapage
Meilleure offre automobile
Louer ou acheter un véhicule: comment faire le bon choix?
«Je ne retournerais pas au monde municipal, à cause de ça» -Stéphane Gendron
Rattrapage
Insultes: une mairesse démissionne
«Je ne retournerais pas au monde municipal, à cause de ça» -Stéphane Gendron
Un compte TikTok encourage «la bonne» coupe de cheveux: «Je trouve ça dangereux»
Rattrapage
Dérives des réseaux sociaux
Un compte TikTok encourage «la bonne» coupe de cheveux: «Je trouve ça dangereux»
PSPP au pouvoir: «Son équipe de 59 députés... Il n'a jamais eu à gérer ça»
Rattrapage
Défis du nouveau gouvernement
PSPP au pouvoir: «Son équipe de 59 députés... Il n'a jamais eu à gérer ça»
Comment détermine-t-on qu'une personne est non-criminellement responsable?
Rattrapage
Un nouveau livre nous éclaire
Comment détermine-t-on qu'une personne est non-criminellement responsable?
«On s'est mis le doigt dans le tordeur et on est rendu au coude»
Rattrapage
Centres de données énergivores au Québec
«On s'est mis le doigt dans le tordeur et on est rendu au coude»
Impact des soulèvements de lycéens au Québec: «Ça va envenimer un certain débat»
Rattrapage
Les élèves québécois manifesteront-ils eux aussi?
Impact des soulèvements de lycéens au Québec: «Ça va envenimer un certain débat»
Lutte contre l'itinérance: «C'est possible d'y arriver, mais il faut construire»
Rattrapage
Le premier gros chantier de PSPP
Lutte contre l'itinérance: «C'est possible d'y arriver, mais il faut construire»
«Le plus dur: tu ne retrouveras jamais une job où tu as le même impact»
Rattrapage
Perdre ses fonctions en politique
«Le plus dur: tu ne retrouveras jamais une job où tu as le même impact»
L'envers de la défaite électorale: «On est des humains, on est pas des machines»
Rattrapage
Choc et détresse psychologique
L'envers de la défaite électorale: «On est des humains, on est pas des machines»
Élections et finances: ce que le gouvernement péquiste change pour vous
Rattrapage
Réduction de la TVQ
Élections et finances: ce que le gouvernement péquiste change pour vous
Lendemain de vote: «Ce gouvernement-là a intérêt à durer»
Rattrapage
Un bilan post-électoral optimiste
Lendemain de vote: «Ce gouvernement-là a intérêt à durer»
«Avoir le pouvoir, mais pas la majorité, ça va nous amener un bel équilibre»
Rattrapage
Gouvernement péquiste minoritaire
«Avoir le pouvoir, mais pas la majorité, ça va nous amener un bel équilibre»
L’Arche de Noé et le linceul de Turin: Christian Page lève le voile
Rattrapage
Mystères, science et mythes
L’Arche de Noé et le linceul de Turin: Christian Page lève le voile