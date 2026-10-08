Intimidation et menaces

Victime d'insultes, d'intimidation et de menaces répétées par des concitoyens, la mairesse de la municipalité de Frampton dans Chaudière-Appalaches, Gina Cloutier, a annoncé mardi sa démission.
Au cœur des tensions, le projet d'une nouvelle salle communautaire dont les coûts et le projet d'emprunt ont suscité la colère d'une partie de la population, menant à des débordements inacceptables et à des attaques personnelles.
Écoutez l'ex-mairesse de Frampton, Gina Cloutier, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.
«C'est quand on m'a dit que mes 37 prochains mois, ils ne seraient pas le fun [...] j'avais vraiment des symptômes physiques, je dors plus, puis j'ai dit non.»
Autre sujet traité:
- L'impact de la violence, des réseaux sociaux et du manque de civisme sur la santé mentale et l'engagement des élus municipaux, avec le chroniqueur Stéphane Gendron.