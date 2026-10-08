Intimidation et menaces

Victime d'insultes, d'intimidation et de menaces répétées par des concitoyens, la mairesse de la municipalité de Frampton dans Chaudière-Appalaches, Gina Cloutier, a annoncé mardi sa démission.

Au cœur des tensions, le projet d'une nouvelle salle communautaire dont les coûts et le projet d'emprunt ont suscité la colère d'une partie de la population, menant à des débordements inacceptables et à des attaques personnelles.

Écoutez l'ex-mairesse de Frampton, Gina Cloutier, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.