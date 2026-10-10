Red Wings 0 - Canadiens 1 (tirs de barrage)

Au terme d'un match aux allures de soccer, les Canadiens ont vaincu les Red Wings de Détroit en tirs de barrage par la marque de 1 à 0, samedi.

Pourtant, le Tricolore a bien trouvé le fond du filet lors du temps réglementaire. En début de match, Cole Caufield pensait avoir donné les devants à son équipe, mais à la reprise, les officiels constatent que la rondelle n'a jamais traversé la ligne rouge. En deuxième période, Zachary Bolduc, à sa sortie du banc des pénalités, a inscrit un but. Les officiels ont jugé que Jake Evans obstruait le gardien sur la séquence. Résultat: aucun but à la fin du temps réglementaire.

S'il n'y avait toujours pas de but au compteur après trois périodes, c'est entre autres parce que les deux équipes ont été particulièrement efficaces en désavantage numérique. Le CH et les Red Wings ont profité de quatre attaques massives chacun, sans être en mesure de trouver le fonds du filet.

En prolongation, Alexandre Texier croyait bien avoir inscrit le but gagnant lorsque son tir du poignet a fait vibrer les cordages derrière Daniil Tarasov, mais il y avait, encore une fois, hors-jeu sur la séquence.

Après deux rondes de tirs de barrage, c'est finalement Zachary Bolduc qui a donné la victoire à son équipe avec un puissant tir des poignets qui a battu Tarasov du côté de la mitaine. Le Québécois a été le seul a inscrire un but sur les 12 joueurs qui se sont élancés.

Le défenseur Kaiden Guhle, qui effectuait un retour au jeu depuis son opération à un muscle adducteur, a connu un fort match. Le #21 a distribué plusieurs bonnes mises en échec et neutralisant l'offensive des Wings en désavantage numérique.

Jacob Fowler s'est illustré lors de son deuxième départ consécutif depuis son rappel du Rocket de Laval. Le #32 a bloqué les 30 tirs dirigés vers lui, en plus d'être intraitable en tirs de barrage. Il s'agit d'un deuxième jeu blanc en carrière pour l'Américain.

Ne manquez pas le prochain match des Canadiens, mardi à Montréal contre les Sabres, dès 19h, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.