Red Wings 0 - Canadiens 1 (tirs de barrage)

Au terme d'un match aux allures de soccer, les Canadiens ont vaincu les Red Wings de Détroit en tirs de barrage par la marque de 1 à 0, samedi.
Pourtant, le Tricolore a bien trouvé le fond du filet lors du temps réglementaire. En début de match, Cole Caufield pensait avoir donné les devants à son équipe, mais à la reprise, les officiels constatent que la rondelle n'a jamais traversé la ligne rouge. En deuxième période, Zachary Bolduc, à sa sortie du banc des pénalités, a inscrit un but. Les officiels ont jugé que Jake Evans obstruait le gardien sur la séquence. Résultat: aucun but à la fin du temps réglementaire.
S'il n'y avait toujours pas de but au compteur après trois périodes, c'est entre autres parce que les deux équipes ont été particulièrement efficaces en désavantage numérique. Le CH et les Red Wings ont profité de quatre attaques massives chacun, sans être en mesure de trouver le fonds du filet.
En prolongation, Alexandre Texier croyait bien avoir inscrit le but gagnant lorsque son tir du poignet a fait vibrer les cordages derrière Daniil Tarasov, mais il y avait, encore une fois, hors-jeu sur la séquence.
Après deux rondes de tirs de barrage, c'est finalement Zachary Bolduc qui a donné la victoire à son équipe avec un puissant tir des poignets qui a battu Tarasov du côté de la mitaine. Le Québécois a été le seul a inscrire un but sur les 12 joueurs qui se sont élancés.
Le défenseur Kaiden Guhle, qui effectuait un retour au jeu depuis son opération à un muscle adducteur, a connu un fort match. Le #21 a distribué plusieurs bonnes mises en échec et neutralisant l'offensive des Wings en désavantage numérique.
Jacob Fowler s'est illustré lors de son deuxième départ consécutif depuis son rappel du Rocket de Laval. Le #32 a bloqué les 30 tirs dirigés vers lui, en plus d'être intraitable en tirs de barrage. Il s'agit d'un deuxième jeu blanc en carrière pour l'Américain.
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Déroulement de la rencontre
Première période
L'opération charme est en cours au Centre Bell: dès les premières secondes de la rencontre, les partisans se font entendre et scandent ''Nous voulons Larkin''.
À 19:00, Noah Dobson y va d'un bon replie défensif pour empêcher Michael Rasmussen de décocher un tir en échappé.
But! Qui dit samedi dit...Cole Caufield! L'Américain inscrit un son troisième de la saison, à 18:44.
Mais, les Red Wings semblent avoir vu quelque chose à la reprise et contestent le but.
Les officiels donnent raison aux visiteurs: la rondelle n'a jamais traversé la ligne rouge. De retour à la case départ.
À 17:40, Lucas Raymond est chassé pour obstruction.
L'attaque massive du Tricolore s'installe et obtient une bonne chance de marquer lorsque Chris Kreider parvient à décocher un bon tir de l'enclave.
Le CH domine cette première période jusqu'à présent. Le premier trio obtient plusieurs bonnes chances de marquer, de même pour la paire Carrier-Guhle, dont les tirs de la ligne bleue ont trouvé leur chemin jusqu'au gardien des Wings
Pour ceux qui doutaient de la forme de Kaiden Guhle: à 8:30, le défenseur assène une violente mise en échec en zone défensive et appuie ensuite l'attaque lors d'un deux contre un avec Nick Suzuki, mais le #21 fend l'air sur la passe du capitaine.
À 6:59, Kirby Dach est puni pour avoir accroché.
Jacob Fowler effectue plusieurs arrêts de qualité, mais à 5:25, Jake Evans envoie la rondelle dans les gradins et est chassé pour avoir retardé le match. Les Red Wings profiteront d'un cinq contre 3.
Les Red Wings utilisent leur temps d'arrêt.
Le CH parvient à écouler les deux pénalités.
Après 20 minutes de jeu, c'est toujours l'égalité 0 à 0 entre les Red Wings et les Canadiens. Au chapitre des tirs au but, le CH en compte 9 et les Red Wings 8.
Deuxième période
Les deux équipes s'échangent la possession du disque dans les premières minutes de ce deuxième engagement. Le CH obtient quelques bonnes chances de marquer, notamment avec une longue possession de Lane Hutson en zone offensive et un tir de qualité de Mike Matheson, à 15:20.
À 15:04, Zachary Bolduc écope de deux minutes de pénalité pour avoir retenu le bâton de Dylan Larkin.
But! À sa sortie du banc des pénalités, Zachary Bolduc décoche un tir sur réception qui trouve le fond du filet.
Mais, les officiels jugent que Jake Evans, qui se trouvait dans le demi-cercle, empêchait Daniil Tarassov de faire son travail. Le CH se voit refuser un deuxième but.
À 10:11, Alexandre Texier protège bien la rondelle derrière le filet des Red Wings et force Anton Johansson à le retenir. Deuxième avantage numérique pour le CH.
Les Wings font preuvent d'indiscipline à nouveau. Cette fois, c'est Dylan Larkin qui fait trébucher Kaiden Guhle, à 7:28.
Noah Dobson cafouille dans sa zone, mais Jacob Fowler répare l'erreur de son défenseur en effectuant l'arrêt face à Alex DeBrincat.
À 2:20, Alexandre Texier accroche le jeune Axel Sandin-Pellikka et offre un troisième avantage numérique aux Red Wings.
Après 40 minutes de jeu, l'égalité persiste entre les Red Wings et les Canadiens alors que la marque demeure 0 à 0. Durant ce deuxième engagement, le CH a décoché 11 lancers et les visiteurs 7.
Troisième période
Dès les premières secondes, Josh Anderson profite d'un bond chanceux de la rondelle pour décocher un tir dans l'enclave, mais Tarasov effectue l'arrêt.
À 16:24, Andrew Copp parvient à s'échapper, mais Jacob Fowler ne mord pas à sa feinte et empêche le vétéran de marquer du revers.
À 7:12, Alex Newhook repère Chris Kreider seul sur le côté gauche. Le vétéran décoche un bon tir, mais le portier des Red Wings ferme la porte.
À 5:55, Justin Faulk est puni pour avoir accroché Kaiden Guhle. Le CH profite d'un quatrième avantage numérique.
Après 60 minutes de jeu, toujours aucun but de chaque côté. Détroit a obtenu 9 tirs au but alors que le CH a lancé à 7 reprises sur le gardien des visiteurs. Direction période de prolongation.
Prolongation
Phillip Danault, Lane Hutson et Nick Suzuki sont sur la glace pour débuter la prolongation.
Le Québécois remporte la mise au jeu et cède sa place à Cole Caufield, qui obtient un bon tir dès son entrée en jeu.
But! Alexandre Texier profite d'un mauvais changement des Red Wings pour s'amener à deux contre un. Son tir ne laisse aucune chance à Daniil Tarasov.
Pour une troisième fois dans le match, les officiels vont voir la reprise et annonce un hors-jeu. Le but est refusé.
Martin St-Louis utilise son temps d'arrêt.
Toujours pas de but. Le match se décidera en tirs de barrage.
Tirs de barrage
Cole Caufield est le premier à tirer pour les Canadiens. Daniil Tarasov effectue l'arrêt.
Lucas Raymond s'amène devant Jacob Fowler. Le portier couvre bien ses angles et bloque le tir du Suédois.
Alexandre Texier a la chance de se venger après que son but en prolongation ait été refusé, mais son tir est bloqué.
Alex DeBrincat est le deuxième tireur des Red Wings. Il rate la cible.
Juraj Slafkovsky est le troisième joueur désigné par Martin St-Louis. Il tente de surprendre le gardien entre les jambières, sans succès.
Viktor Arvidsson peut donner la victoire aux Red Wings. Jacob Fowler effectue l'arrêt.
Le capitaine Nick Suzuki, un spécialiste des tirs de barrage, s'amène pour débuter cette deuxième ronde. Arrêt de la mitaine.
Jacob Fowler bloque le tir de Dylan Larkin.
Lane Hutson tente une feinte du revers, mais rate la cible.
Au tour des Red Wings d'envoyer un défenseur. Axel Sandin-Pellikka tente une feinte, mais Fowler est intraitable.
But! Zachary Bolduc bat Daniil Tarasov d'un bon tir du poignet.
Nate Danielson doit marquer pour garder les Red Wings en vie. Jacob Fowler dit non. Victoire des Canadiens 1-0 en tirs de barrage.