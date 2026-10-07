Un nouveau livre nous éclaire

Outre les verdicts de culpabilité et de non-culpabilité, le verdict de non-responsabilité criminelle est parfois passé sous silence, particulièrement lorsqu'il implique un juré.

C'est le principal sujet dont traite le livre Le troisième verdict de Stéphanie Marin, qui revient notamment sur l'affaire Guy Turcotte, qui a tué ses deux enfants, et qui a été déclaré non-criminellement responsable avant que ce verdict ait été rejeté en appel.

Est-ce qu'une personne peut être une meurtrière sans être atteinte d'une maladie mentale? Est-ce possible de simuler la maladie mentale? Qu'est-ce qui fait qu'un verdict peut tomber d'un côté ou de l'autre?

Écoutez Stéphanie Marin, avocate, journaliste judiciaire, autrice du livre Le troisième verdict aborder son nouvel ouvrage, mercredi, à l'émission l'Instinct Marie-Eve.