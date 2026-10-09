La neutralité de Louise Arbour remise en question

La gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, s'est attiré des critiques après avoir remis en question la volonté de Paul St-Pierre Plamondon d'abolir la monarchie au Québec.

Elle a déclaré que «les gens disent beaucoup de choses pendant les campagnes électorales» et que le système actuel servait très bien la population.

Ces propos contreviennent-ils au devoir de neutralité politique et à la réserve qu'impose sa haute fonction constitutionnelle?

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas se prononcer et faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.