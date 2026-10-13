Pour vérifier le domicile des parents

L'Association de hockey mineur de Lévis a embauché un détective privé pour vérifier le lieu de résidence d'une fillette de 8 ans, afin de valider son territoire d'appartenance.

La famille a découvert la filature en surprenant un individu qui les photographiait devant leur domicile, une intervention confirmée par la suite par les autorités policières.

Selon l'avocat de la famille, cette démarche est totalement abusive et disproportionnée pour une joueuse de niveau novice.

Qu'est-ce qui explique ce genre de dérive?

Écoutez Me Vincent Dubuc Cusick, avocat en droit du sport pour Patrice Brunet Avocats, mardi au micro de Patrick Lagacé.